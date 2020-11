L’étonnante statistique de Cristiano Ronaldo face à l’Équipe de France

Le Portugal s’est incliné 0-1 face à la France samedi soir dans le cadre de la Nations League. Une défaite synonyme d’élimination pour le tenant du titre, la qualification pour le Final Four revenant aux Bleus. Cristiano Ronaldo était titulaire pour cette rencontre, mais n’a pas trouvé le chemin des filets, ce qui est loin d’être une première pour lui face à cet adversaire.

L’Équipe de France est visiblement une bête noire pour l’attaquant portugais. En six sélections et 438 minutes de jeu, Ronaldo n’a tout simplement jamais inscrit de but contre la France. Une statistique particulièrement étonnante pour le meilleur buteur international encore en activité.