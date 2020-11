Ecoles: pour la ministre de l’Education, Caroline Désir, «chaque école s’organise comme elle le veut»

La ministre a rappelé que les différentes mesures prises dans l’enseignement, l’ont été sous les conseils des experts sanitaires. « Les experts demandaient de réduire la présence des plus grands, nous avons fixé le cadre », a-t-elle expliqué.

« Chaque école s’organise comme elle le veut »

Caroline Désir a insisté sur l’importance du maintien des cours en présentiel : « Il faut une certaine présence à l’école pour garder le lien (…) réalimenter la relation pédagogoique entre les élèves et leurs professeurs. » La ministre de l’Education a rappelé que les écoles étaient libres de s’organiser comme elles le souhaitaient dans le cadre imposé : « Chaque école s’organise comme elle le veut. Toutes les formules existent et coexistent. » À cet égard, la ministre socaliste a salué les efforts des acteurs de l’enseignement : « Je salue l’engagement des directions qui font du mieux qu’elles peuvent (…) et des enseignants qui se coupent en quatre. »

« Le premier confinement a fait de gros dégâts »

Malheureusement, cette situation inédite creuse un peu plus les inégalités scolaires. « Le premier confinement a fait de gros dégâts », a concédé la ministre. « Cette crise est le miroir grossissant des inégalités de la société », a-t-elle ajouté.