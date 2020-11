Formule 1: Lewis Hamilton s’offre un 7e titre de champion et égale le record de Michael Schumacher

Lewis Hamilton a remporté ce dimanche son 7e titre de champion de Formule 1 au terme du Grand Prix de Turquie, où il s’est par ailleurs imposé. Le coureur Mercedes a devancé Sergio Perez (Racing Point) et Sebastian Vettel (Ferrari) sur le circuit d’Istanbul Park. Avec ce nouveau sacre mondial, le pilote britannique égale le record de titres de l’Allemand Michael Schumacher.

Hamilton a parfaitement saisi sa première occasion d’ajouter un septième titre à son palmarès, après ceux acquis en 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes.

Parti en 6e position sur la grille de départ, Hamilton est parvenu à remonter à la première place à une vingtaine de tours de la fin, profitant d’une piste plus sèche au fil de la course. Son équipier et unique rival pour la couronne mondiale Valtteri Bottas a manqué son départ et n’a jamais été en mesure de rivaliser, finissant ce GP de Turquie à la 14e place, à plus d’un tour du vainqueur du jour.