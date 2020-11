Lewis Hamilton, champion en Formule 1 pour la 7e fois: les images de son sacre (vidéos et photos)

Lewis Hamilton est devenu ce dimanche champion en Formule 1 pour la septième fois de sa carrière. Même si le pilote Mercedes a désormais l’habitude de remporter des courses et des titres, la joie était encore plus particulière pour cette année 2020. Le Britannique a en effet égalé le record de titres de Michaël Schumacher, en plus de lui avoir déjà ravi d’autres records comme celui du nombres de victoires en course. Autre chose qui tient à coeur à Hamilton : le mouvement « Black Lives Matters », dont il s’est fait le fervent porte-parole au sein de la F1 et du sport automobile en général.