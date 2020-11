Wayne Rooney succède temporairement à Philip Cocu à la tête de Derby County

Wayne Rooney, le capitaine de Derby County, va occuper temporairement le poste d’entraîneur après le licenciement de Philip Cocu au sein du club de Championship (D2 anglaise). L’ancien international anglais a repris le groupe avec les assistants Shay Given, Liam Rosenior et Justin Walker.

L’entraîneur néerlandais a été remercié samedi par Derby County, lanterne rouge en Championship avec 6 points en 11 matches, tout comme ses assistants Chris van der Weerden et Twan Scheepers.

« C’est dommage que Philip et son staff ont été limogés. Je veux le remercier personnellement pour son investissement. Le plus important désormais est de retrouver de la stabilité et de remonter au classement », a réagi Rooney.