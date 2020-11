Policiers blessés à Ixelles: la ministre de l’Intérieur demande à la justice d’être ferme

La ministre a rappelé que, conformément à la note d’orientation politique de l’Intérieur qu’elle a soumise jeudi au parlement, qu’elle-même et le gouvernement s’efforcent d’appliquer la tolérance zéro pour toute forme de violence à l’égard des services de police et d’autres services d’intervention.

Des policiers «en première ligne» contre le covid

Pour réunir davantage de preuves de tels faits, il sera fait usage de caméras corporelles. De plus, un plus grand nombre de policiers seront équipés d’un pistolet à impulsion électrique. « Et nous nous engageons également à collaborer étroitement avec les communautés locales afin qu’elles puissent, elles aussi, se montrer plus fermes face à ce type de violence. Je suis en contact étroit avec les responsables de la police afin de connaître leurs besoins et attentes futurs. Nous mènerons ce combat ensemble », a ajouté la ministre de l’Intérieur.