Pas de titre pour Elise Mertens en 2020, qui s’est inclinée en finale à Linz face à Aryna Sabalenka

Dans la seconde manche, la numéro 1 belge prenait un mauvais départ et se voyait rapidement menée 3-0 après avoir perdu un jeu de service. Mertens réduisait l’écart à 4-2 mais Sabalenka gagnait les deux jeux suivants pour remporter une 3e victoire en finale (sur 3) cette saison.

La 11e joueuse mondiale a ajouté un 8e titre WTA à son palmarès. La jeune Biélorusse a remporté, aussi en 2019, trois tournois en Chine – Shenzhen, Wuhan et Zhuhai et, en 2018, ceux de New Haven et Wuhan déjà.