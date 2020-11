Roberto Mancini toujours positif au Covid-19, l’Italie sans sélectionneur sur le banc

Outre son sélectionneur, l’Italie (2e du groupe avec 6 points) déplore de nombreux forfaits pour ce match face au leader polonais (7 points). Les Azzurri sont notamment privés, sur blessure, de Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini en défense, de Marco Verratti et Stefano Sensi au milieu et de Federico Chiesa et Moise Kean en attaque.

Ils doivent aussi faire sans Ciro Immobile, toujours bloqué à Rome par les autorités sanitaires après avoir été testé positif au Covid-19 et sans Nicolo Zaniolo, victime en septembre d’une nouvelle rupture des ligaments au genou gauche et absent jusqu’en mars environ.