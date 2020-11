Une policière agressée lors d’un contrôle corona: un homme a tenté de s’emparer de son arme

L’incident est survenu vers 20h00 rue d’Aerschot alors qu’une patrouille de police vérifiait le respect des heures de fermeture des magasins de nuit. Celle-ci a alors constaté un rassemblement d’une dizaine de personnes dans l’une de ces boutiques et leur a demandé de quitter les lieux.

Une policière a été agressée samedi soir à Saint-Josse-ten-Noode lors d’un contrôle du respect des mesures visant à limiter la propagation du coronavirus, annonce la zone de police Bruxelles-Nord. La policière a été frappée par un homme qui ne portait pas de masque de protection et qui refusait de décliner son identité. L’individu a aussi tenté sans succès de s’emparer de l’arme de service. L’individu a été libéré après audition et a reçu un ordre de quitter le territoire.

«La majorité a obtempéré, mais un homme a refusé», raconte la porte-parole de la zone de police Audrey Dereymaeker. «Cet homme ne portait en outre pas de masque et refusait de décliner son identité. Une policière a alors voulu procéder à son interpellation, mais l’individu s’est rebellé et a commencé à la frapper et à donner des coups de pied.»

Renfort

Une deuxième patrouille a été appelée en renfort, permettant de maîtriser l’individu. Dans sa lutte, il a toutefois tenté de s’emparer de l’arme de service de la policière, mais sans succès.