«Le meilleur de tous les temps»: pluie d’hommages après le 7e titre mondial de Lewis Hamilton

« La plus belle façon d’obtenir ce 7e titre de champion du monde des pilotes, Lewis Hamilton. Avec toute mon admiration », a indiqué Jean Todt, président de la Fédération internationale de l’automobile, sur Twitter, après la victoire du Britannique au GP de Turquie.

Plusieurs pilotes ont également rendu hommage à Hamilton.

« Oh et félicitations à Lewis, 7 titres mondiaux, c’est quand même pas mal ! (rires) », a indiqué Lando Norris (/McLaren, 8e du GP d’Istanbul). « 7 titres, dans une saison raccourcie et avec encore 3 courses, c’est une vraie domination. Félicitations à lui, même si ça n’est pas suffisant. Je n’ai pas les bons mots, c’est assez spectaculaire », estime Daniel Ricciardo (Renault, 10e du GP d’Istanbul).