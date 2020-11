Belgique-Angleterre: Lukaku titulaire avec les Diables rouges (direct à 20h45)

Les Diables Rouges affrontent ce dimanche (20h45) l’Angleterre à Louvain dans leur cinquième match de la Ligue des Nations. Les troupes de Roberto Martinez veulent prendre leur revanche après avoir été battues 2-1 par les ’Three Lions’ le mois passé. Un succès rapprocherait grandement, voire qualifierait, la Belgique du ’Final Four’.

La Belgique est actuellement en tête du groupe 2 avec 9 points. L’Angleterre et le Danemark suivent avec 7. L’Islande est bloquée à 0. Si les Belges s’imposent et que dans le même temps les Danois ne battent pas l’Islande à Copenhague, Roberto Martinez et les siens pourront déjà valider leur ticket pour le ’Final Four’ de la deuxième édition de cette compétition créée par l’UEFA. Sinon, tout se décidera lors de la dernière journée, mercredi, au cours de laquelle la Belgique recevra le Danemark et l’Angleterre jouera à domicile contre l’Islande.