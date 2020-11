Nations League: la Belgique prend sa revanche sur l’Angleterre et se rapproche du Final Four (2-0, vidéos)

La Belgique a battu l’Angleterre 2 buts à 0 dans son cinquième match du groupe 2 de la Ligue des Nations, en Ligue A, dimanche, à Louvain. Youri Tielemans (10e) et Dries Mertens (24e) ont inscrit les deux bus belges. Les Diables Rouges conservent la première place du groupe avant la dernière journée.

Dans l’autre rencontre, le Danemark a battu in extremis l’Islande (2-1). Ce qui signifie que les Diables Rouges (12 points) et les Danois (10 points) s’affronteront mercredi à Louvain dans ce qui s’apparente à la ’finale’ du groupe. Un partage suffira aux troupes de Roberto Martinez pour valider leur ticket pour le ’Final Four’. L’Angleterre (7 points) ne peut plus rien espérer tandis que l’Islande (0 point) était déjà assurée d’être reléguée en Ligue B.

La phase finale de la compétition se déroulera du 6 au 10 octobre 2021. En principe, le vainqueur du groupe 1 accueillera le tournoi, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne ayant déclaré leur intérêt pour son organisation.

La France, championne du monde, a assuré samedi sa qualification pour le ’Final Four’.