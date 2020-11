Diables rouges: les deux superbes buts de Tielemans et Mertens face à l’Angleterre en vidéo

N’Golo Kanté, tout le monde l’aime! Surtout quand, non content d’être le meilleur homme sur le terrain, comme samedi à Lisbonne, le médian des Bleus marque le seul but du match. Son 2e en 44 sélections, quatre ans et demi après le premier (en mars 2016, 4-2 en amical contre la Russie).