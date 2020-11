La France y est déjà, la Belgique et l’Italie presque: tout ce qu’il faut savoir sur le Final Four de la Nations League

La Nations League a la couleur d’une véritable épreuve, sans avoir tout à fait le goût. Et si leurs extensions successives ont un peu compliqué l’Euro et la Coupe du monde, les deux «vraies» compétitions restent d’une simplicité enfantine par rapport à ce «machin» dont il convient de se remettre régulièrement les contours en mémoire. Et particulièrement ceux du Final Four. Tout en rappelant que les vainqueurs de groupes sont promus (sauf en Ligue A, évidemment), et les derniers de groupes relégués (sauf en Ligue D).

Qui?

Le Final Four réunira les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A. Seule la France (groupe 3) a déjà son ticket, depuis sa victoire de samedi au Portugal (0-1). La Belgique (groupe 2) aura besoin d’un point face au Danemark mercredi. L’Italie, victorieuse ce dimanche de la Pologne (2-0), se qualifiera aussi si elle gagne mercredi sur le terrain d’une Bosnie-Herzégovine d’ores et déjà reléguée. Ou même si elle fait match nul et qu’il n’y a pas non plus de vainqueur lors du choc entre la Pologne et les Pays-Bas. Enfin, dans le groupe D, le choc Espagne-Allemagne, ce mardi à Séville, qualifiera son vainqueur, le nul étant suffisant pour les Allemands.