Toby Alderweireld satisfait de la prestation des Diables rouges: «Défensivement, on a été costauds» (vidéo)

Les Diables rouges ont souffert mais se sont imposés dimanche soir face à l’Angleterre dans l’avant-dernier match de qualification pour le Final Four de la Nations League.

Les trois points ont été assurés grâce aux buts de Dries Mertens et Youri Tielemans.

« Même si on a souffert après le repos, je trouve qu’on a réussi de belles choses en tant qu’équipe, aujourd’hui. Défensivement, on a été costauds puisqu’on a réussi à contenir cette équipe qui a d’énormes qualités. Elle nous a mis sous pression dans une fin de match où elle devait jouer le tout pour le tout. Au niveau de l’engagement et de la mentalité, il n’y avait pas grand-chose à redire », a expliqué Toby Alderweireld après la rencontre.

« On a joué un match adulte et mature. On a beaucoup appris des matchs perdus durant les dernières années. On a rapidement mené 2-0 on n’était plus obligé de faire le jeu et on pouvait jouer les contre-attaques. On aurait dû faire mieux en deuxième période et surtout dans les vingt premières minutes de la seconde période. Physiquement, c’est dur mais on a un très bon staff médical qui s’occupe bien de nous. On récupère très bien. J’espère être là mercredi pour jouer le match contre le Danemark qui sera décisif. Tout est possible dans le football mais on a de l’expérience par rapport à ce match en Suisse il y a deux ans. On va tout faire pour gagner contre le Danemark parce qu’on ne joue jamais pour un match nul. La Nations League est une compétition importante pour nous et on veut aller loin. C’est aussi le discours du sélectionneur. Cette génération mérite un trophée et chaque tournoi est une occasion pour nous », a confié Jan Vertonghen.