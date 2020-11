La société immobilière Inclusio souhaite entrer en Bourse

Présente dans l'ensemble du pays, Inclusio est propriétaire de 49 sites, comptant 62 immeubles et regroupant au total 898 logements ainsi que des unités d'infrastructure sociale (une école, un bureau, un centre d'accueil pour demandeuses d'asile et une crèche), et également quelques unités commerciales. Au 31 août, la valeur du portefeuille immobilier d'Inclusio s'élevait à 141 millions d'euros.

Dans le cadre de ce projet d'entrée en Bourse (IPO), une offre d'actions nouvelles sera émise pour un montant maximum de 60 millions d'euros et se composera d'une offre au public en Belgique et d'une offre réservée à des investisseurs qualifiés dans l'espace économique européen (hormis Belgique), en Suisse et au Royaume-Uni.