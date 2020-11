Ecoles: la FWB lance une plateforme pour équiper écoles et élèves en matériel informatique

L’objectif est de centraliser l’ensemble des informations relatives à l’équipement en matériel informatique des écoles et des élèves de l’enseignement francophone, précise le communiqué. La plateforme sera opérationnelle lundi à 9h via l’adresse https://mes-outils-numeriques.cfwb.be/ .

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lance lundi un site intitulé «mes-outils-numériques» pour équiper les écoles et les élèves en matériel informatique «afin de les soutenir dans la numérisation des apprentissages», annoncent le ministre-président Pierre-Yves Jeholet et son ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) dans un communiqué commun.

Un budget de 25 millions d’euros

«D’une part, la plateforme permettra de communiquer sur l’accélération de la stratégie numérique auprès des directions d’écoles, des parents d’élèves, des enseignants et des fournisseurs de matériel informatique. D’autre part, la plateforme jouera un rôle moteur pour guider, pas à pas, chaque école secondaire et chaque parent dans l’acquisition de son matériel informatique», ajoutent les ministres.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de débloquer un budget de 25 millions d’euros (10 millions immédiatement en 2020 et 15 millions en 2021), destiné, notamment, à l’équipement numérique des élèves et des enseignants et au recrutement de conseillers techno- pédagogiques.