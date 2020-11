Le sélectionneur anglais Gareth Southgate positive malgré la déception : «On a rivalisé avec une équipe du top»

« Nous sommes déçus de perdre et d’être éliminés de la Ligue des Nations», a expliqué Southgate. «Mais le jugement doit être balancé. La performance est bonne. Nous étions meilleurs qu’à Wembley, nous avons créé plus d’opportunités, avons eu plus la balle. Il y a eu deux moments décisifs: sur le premier but (de Tielemans), le ballon est dévié. Et sur le deuxième (de Mertens, ndlr), je ne pense pas qu’il y ait coup franc.»

Southgate confie qu’il a été impressionné par la performance de ses jeunes joueurs. «Je prends beaucoup de positif de ce match. Les Belges ont très bien défendu et nous avons loupé la dernière passes quelques fois.»

«Nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec une équipe du top, il n’y avait pas de grosses différences avec la Belgique. Nous avons beaucoup appris ces derniers mois et je suis content de la manière dont nous progressons», a conclu Southgate.