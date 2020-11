Yves Van Laethem sur les chiffres du Covid: «L’évolution est globalement favorable» (vidéo)

Le Centre de crise avait donné, une nouvelle fois, rendez-vous à la presse ce lundi matin pour faire le point sur les derniers chiffres du coronavirus en Belgique. Le confinement porte ses fruits et plusieurs indicateurs sont à la baisse, même si les chiffres en question restent très, trop, élevés. Lire aussi Coronavirus: déferlante de plaintes contre les maisons de repos « Le nombre d’infections et hospitalisations continue de diminuer. Le nombre de patients en soins intensifs diminue également, mais plus lentement. On voit un pic se dessiner pour les décès. L’évolution est globalement favorable » a résumé Yves Van Laethem. « La diminution de contaminations est visible dans toutes les tranches d’âges. Les 40-50 ans sont les plus touchés (l’âge moyen est de 47 ans). Cette diminution est plus lente chez les personnes âgées ».

« Ce dimanche, nous n’avons eu que 294 admissions à l’hôpital. Cela faisait plus d’un mois que ce chiffre de moins de 300 entrées n’avait plus été rencontré », s’est réjoui le porte-parole en rappelant qu’il s’agit d’un jour de la semaine particulier. Le profil des hospitalisations Le Centre de crise a détaillé le profil des patients à l’hôpital. Globalement la situation est comparable à la première vague : la moitié des patients sont âgés de plus de 70 ans. Il y a un peu plus d’hommes hospitalisés. Chez les gens de plus de 65 ans, 15 % proviennent de maisons de repos (contre 25 % lors de la première vague).