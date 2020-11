Coronavirus: quel est le profil type du patient hospitalisé?

Lors de la première conférence de presse du Centre de crise de la semaine, Steven Van Gucht et Yves Van Laethem, les porte-parole interfédéraux ont dressé le profil type du patient covid hospitalisé aux soins intensifs.

Les hommes plus représentés

« Comme pour la première vague, la moitié d’entre eux ont plus de 70 ans. Les hommes sont encore plus nombreux que les femmes (54,4 %) », ont tous deux expliqué, Steven Van Gucht et Yves Van Laethem.

Selon les observations du Centre de crise, il y a moins de résidents de maisons de repos. « Chez les gens de plus de 65 ans, on a 15 % qui proviennent de maisons de repos (contre 25 % lors de la première vague) ».