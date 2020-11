Les créanciers de Neckermann devraient voter sur un plan de réorganisation le 22 décembre

Les avocats de la société Wamos Benelux SA, plus connue sous sa dénomination commerciale "Neckermann", ont exposé lundi, à huis-clos devant le tribunal de l'entreprise du Brabant wallon, leur requête en réorganisation judiciaire. L'idée est de donner à l'entreprise, mise à mal par la crise sanitaire mondiale qui impacte durement le secteur des voyages, de disposer d'un peu de temps pour restructurer ses dettes et tenir le choc jusqu'à l'apparition d'un vaccin contre le coronavirus et la relance des voyages. Un plan qui sera élaboré devrait être soumis au vote des créanciers le 22 décembre.

Par Belga