Un choc décisif, l’Italie et la Belgique proches du Final Four: le programme de la dernière journée de la Nations League

Alors que trois billets restent à saisir, Belgique, Pays-Bas, Danemark et Pologne peuvent également espérer rejoindre les Bleus, seule sélection déjà qualifiée avant cette 6e et dernière journée de la phase de groupes programmée mardi et mercredi.

À Séville, un choc des titans du football mondial s’annonce dès mardi soir : la Roja de Luis Enrique contre la Nationalmannschaft de Joachim Löw.