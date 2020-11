Jack Grealish révèle comment il a préparé la rencontre face aux Diables rouges: «J’ai regardé des vidéos de Kevin De Bruyne»

Si la Belgique n’a pas rendu sa plus belle copie ce dimanche, c’est en grande partie à cause de la prestation des Three Lions, qui ont mil à mal l’organisation de Roberto Martinez. Un joueur anglais s’est particulièrement distingué : il s’agit de Jack Grealish, le meneur de jeu d’Aston Villa, qui a impressionné par ses qualités de dribble et de percussion. Ce dernier était même le « meilleur joueur anglais » d’après la presse britannique.

Le principal intéressé, 25 ans à l’état civil, célébrait sa première titularisation dans un match officiel avec l’Angleterre. Un moment important qu’il a particulièrement apprécié. « C’est un moment que j’attendais, c’est le genre de match dont j’ai toujours rêvé. J’ai grandi toute ma vie en voulant jouer pour les Three Lions », a indiqué Grealish à Sky Sports. Avant de poursuivre en faisant une petite confidence sur la façon dont il a préparé ce rendez-vous. « Ces dernières 24 heures, j’ai regardé des vidéos de mes joueurs préférés. J’ai regardé des vidéos de Kevin De Bruyne, Philippe Coutinho et beaucoup de joueurs qui jouent à mon poste. Je le faisais quand j’étais plus jeune et je le fais encore aujourd’hui. Cela me motive. »