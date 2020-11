Patrick Lefevere espère « offrir un Tour de France à la Belgique avec Evenepoel »

Un grand motif de satisfaction pour son patron Patrick Lefevere, contacté par Sporza pour un bilan de la saison. S’il cite le titre de champion du monde de Julian Alaphilippe comme moment le plus haut de la saison ( « avoir un champion du monde dans l’équipe, c’est magique »), Lefevere évoque d’autres moments forts comme le maillot vert de Sam Bennett sur le Tour de France, les 15 jours en rose de Joao Almeida sur le Giro et surtout les exploits de Remco Evenepoel avant sa chute au Tour de Lombardie.

Avec 39 victoires au compteur dans cette année 2020 anormale et raccourcie en raison du coronavirus, l’équipe Deceuninck - Quick Step s’est une nouvelle fois montrée la formation la plus victorieuse du peloton.

« Remco a accompli beaucoup de choses en cette année 2020. Il a disputé 4 courses à étapes et les a toutes gagnées. Je ne sais pas s’il aurait pu gagner le Giro mais on a clairement vu qu’il y avait un passage de pouvoir entre générations».