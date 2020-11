Comment choisir la bonne pompe à chaleur pour votre habitation ?

POMPE À CHALEUR AIR-AIR

Une pompe à chaleur air-air puise la chaleur dans l’air extérieur via une unité extérieure, pour ensuite souffler de l’air chaud dans l’habitation via une unité in-térieure. Durant l’été, ce processus peut être inversé et l’installation fonctionne alors comme un système d’air condi-tionné. Ce type de pompe à chaleur est surtout populaire en raison de sa facilité d’installation et de sa réaction rapide aux changements de température. Idéal donc pour les pièces qui ne sont pas chauffées en permanence ou qui doivent être re-froidies, comme une chambre à coucher ou un lieu d’étude.