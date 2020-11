Bâtir ou rénover sans stress avec ce plan par étapes pratique

Une construction ou une rénovation s’accompagne souvent d’une bonne dose de stress. Comment poser correctement cette cloison ou ce faux plafond ? Et de quels matériaux ai-je besoin au juste ? Pour vous guider au mieux dans votre processus de construction ou de rénovation, Gyproc® a mis au point un plan pratique en 4 étapes. Et les nouveaux emballages Gyproc® vous donnent un coup de pouce supplémentaire, puisque la couleur de l’étiquette montre directement de quelles plaques de plâtre et de quels accessoires vous avez besoin à chaque étape.

ÉTAPE 1 : RÉALISER LA STRUCTURE PORTANTE Les plaques de plâtre ont besoin d’une solide structure portante. Donc, qu’il s’agisse d’une double paroi, d’une cloison ou d’un faux plafond, la pose d’une structure portante est la première tâche de votre to-do list. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour cette première étape chez Gyproc® : les profilés Metal Stud®, le système de plafond PlaGyp® et les vis correspondantes. Vous reconnaîtrez ces produits à leur emballage avec étiquette rouge.

ÉTAPE 2 : POSER LES PLAQUES DE PLÂTRE Votre structure portante est prête ? Choisissez alors les plaques de plâtre adéquates. Insonorisantes, hydrofuges ou résistantes aux chocs ? Chez Gyproc®, vous trouverez la plaque adaptée à chaque pièce et application. Votre mur doit pouvoir résister aux chocs ou vous souhaitez fixer un écran TV plat sur votre mur par la suite ? Optez alors pour la plaque Habito® de Gyproc®. Pour l’étape 2, vous trouverez chez Gyproc® toutes les plaques de plâtre avec les bonnes vis et les outils pratiques, comme une scie à guichet, un rabot ou encore un adaptateur de vissage. Vous aurez ainsi tout ce qu’il faut pour découper parfaitement les plaques de plâtre sur mesure et les fixer solidement sur la structure portante. Ces produits sont reconnaissables à leur étiquette verte.

ÉTAPE 3 : JOINTOYER L’étape suivante consiste à réaliser une finition lisse et uniforme de vos joints. Ici aussi, Gyproc® vous propose tous les produits qu’il vous faut pour obtenir un résultat optimal. Des bandes d’armature et produits de jointoyage (pâtes et poudres) au couteau de peintre ABA et au plateau : vous les reconnaîtrez tous à leur emballage arborant une étiquette orange.