5 conseils pour tirer le meilleur parti d’une petite cuisine

Il n’y a jamais trop d’espaces de rangement. Il existe à cet effet de nombreuses solutions ingénieuses permettant d’exploiter le moindre centimètre carré des armoires. Songez par exemple à l’espace au niveau des angles. Dans la plupart des cuisines, cette place est beaucoup trop peu exploitée ou est difficile d’accès. Avec des systèmes et plateaux pivotants extractibles, vous ne devez pas vous contorsionner pour sortir quelque chose de l’armoire basse et vous exploitez tout l’espace de votre armoire d’angle. Le contenu vient à vous ! Et grâce au revêtement antidérapant, vos produits ne glissent pas quand vous tirez le plateau.

Vous avez peu de place entre le mur d’armoires et l’îlot ? Optez alors pour une armoire-colonne avec des portes Horizon Plus (voir photo) qui s’ouvrent latéralement. Si vous tirez les deux portes en même temps vers l’avant et que vous les faites glisser sur le côté, un grand espace vient à vous et vous avez un aperçu complet du contenu de l’armoire. Une haute armoire à provisions qui va presque jusqu’au plafond est aussi pratique. Vous placez les ingrédients que vous utilisez souvent dans les étagères de la porte et les autres sur les planches. Les planches moins profondes des étagères de la porte permettent d’avoir une meilleure vue de leur contenu. Ce système Tandemside fait honneur à son nom : vous utilisez l’armoire comme un tandem, intégralement et des deux côtés.

4. PRISES ÉLECTRIQUES ‘TWIST’

Si l’espace de rangement fait défaut dans de nombreuses cuisines, c’est aussi bien souvent le cas des prises de courant. Les fiches de la cafetière, du blender et de la bouilloire sont généralement branchées en permanence. Et si votre fils ou fille chéri(e) veut charger un smartphone ou une tablette dans la cuisine, il n’y a plus du tout de place. La solution est la ‘Twist’, une double prise électrique dont le nom n’a pas été choisi au hasard : appuyez, faites pivoter et deux prises apparaissent comme par enchantement ; répétez la même opération, et les voilà à nouveau dissimulées. Son atout majeur ? La ‘Twist’ peut être encastrée n’importe où et est peu encombrante. La petite profondeur d’encastrement de 40 mm est idéale pour un montage au-dessus d’un tiroir ou sur l’îlot.

5. COMBINEZ DIFFÉRENTS APPAREILS

Vous aimez vous affairer aux fourneaux ? Vous avez alors besoin de beaucoup d’électroménagers. Mais les appareils encastrables prennent beaucoup de place. Un four à chaleur pulsée séparé, un micro-ondes et un four à vapeur en sont déjà trois différents. Pourquoi dès lors ne pas opter pour un appareil combiné ? Avec un four à vapeur combiné, vous pouvez aussi utiliser d’autres fonctions en plus de la cuisson vapeur. Vous pouvez donc rôtir, cuire, étuver et même griller avec un seul et même appareil. De plus, vous pouvez combiner les fonctions du four. Bref, un seul appareil pour deux fois plus de plaisir.