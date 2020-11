Créez votre espace wellness à la maison avec la plus belle douche de plain-pied

L’avantage d’une douche de plain-pied ? C’est simple : vous pouvez la composer entièrement vous-même. Dans 90 % des installations, une douche de plain-pied se place dans le coin de la salle de bains. Très simple et accessible ! Mais pour plus d’originalité, vous pouvez opter pour une douche de plain-pied XXL que vous placez dans une configuration murale ouverte. Comme vous pouvez y accéder par deux côtés, cela crée une sensation d’ouverture supplémentaire. Votre douche est la vedette de votre salle de bains. Conseil : avec une douche de plain-pied de 160 ou 180 cm, c’est l’émerveillement garanti à chaque fois que vous entrez dans votre salle de bains.

ÉTAPE 2 : SIMPLICITÉ ET ÉLÉGANCE

Les panneaux muraux de douche sont la façon la plus pratique et esthétique pour habiller les murs de votre douche. Grâce à l’absence de joints, les panneaux muraux sont faciles à entretenir. Les bactéries et la saleté n’ont qu’à bien se tenir. Et fini de passer votre temps à récurer les joints de carrelage ! Les panneaux muraux conviennent à toutes les douches, donc aussi à la vôtre. Vous déterminez vous-même le look & feel en fonction de votre projet global. Optez pour un style intemporel avec du marbre composite ou du solid surface sobre. Envie de sortir de l’ordinaire ? Choisissez alors des panneaux en céramique au look marbre exclusif.