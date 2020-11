Gratuité, distribution, avancées: le point sur les vaccins contre le coronavirus

La conférence interministérielle Santé a annoncé lundi son intention de traiter au moins de 70 % de la population du pays, soit 8 millions de personnes, avec les futurs vaccins contre la Covid-19, et de garantir leur gratuité « pour chaque citoyen ».

Le programme de vaccination sera cofinancé par le Fédéral et les entités fédérées, tandis que les groupes prioritaires seront déterminés sur base « d’avis scientifiques et d’un débat sociétal ».

« L’objectif est de vacciner au moins 70 % de la population », et « les groupes prioritaires seront déterminés sur la base d’avis scientifiques et un débat sociétal », est-il précisé dans un communiqué. « La vaccination sera gratuite pour chaque citoyen », est-il ajouté et celle-ci sera réalisée « en groupes ».

La Belgique, où près de 540.000 cas de coronavirus et plus de 14.000 décès ont déjà été recensés, est un des États européens les plus durement frappés par la pandémie. Membre de l’UE, le pays participe à la procédure européenne d’achat des vaccins anti-Covid, rappelle le communiqué.

Cinquième contrat européen

La Commission européenne a annoncé lundi avoir approuvé un nouveau contrat de vaccin contre la Covid-19, le cinquième de ce type, avec le groupe pharmaceutique allemand CureVac, et espère en signer un sixième « bientôt » avec l’américain Moderna.

Les quatre premiers concernaient le traitement développé conjointement par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech (prévoyant « jusqu’à 300 millions de doses » achetées), deux autres sur lesquels travaillent le suédo-britannique AstraZeneca et l’américain Johnson & Johnson (jusqu’à 400 millions de doses auprès de chacun) et un autre encore du duo franco-britannique Sanofi-GSK (jusqu’à 300 millions de doses).

Ces livraisons n’interviendront toutefois que quand ces vaccins auront prouvé qu’ils sont sûrs et efficaces. La distribution de tout vaccin sera notamment suspendue au feu vert du régulateur, l’Agence européenne des médicaments (EMA).

L’UE a jusqu’ici évoqué « début 2021 » pour la disponibilité des premières doses. Samedi, l’EMA a dit prévoir de donner son avis favorable à un premier vaccin « d’ici la fin de l’année » en vue d’une distribution « à partir de janvier ».

Jusqu’à présent, la Belgique s’est inscrite pour recevoir 7,7 millions de vaccins d’AstraZeneca (administré en deux doses) et 5,5 millions de Johnson & Johnson, a précisé l’agence Belga.

Annonce de Moderna

La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé lundi dans un communiqué que son vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94.5 % pour réduire le risque de contracter la maladie, similaire à l’efficacité de 90 % annoncée la semaine dernière par l’alliance Pfizer/BioNTech.

Cela signifie que le risque de tomber malade du Covid-19 a été réduit de 94.5 % entre le groupe placebo et le groupe vacciné du grand essai clinique en cours aux Etats-Unis : en l’occurrence, 90 participants du groupe placebo ont attrapé le Covid-19, contre 5 dans le groupe vacciné.

L’OMS reste prudente

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a salué lundi les « nouvelles encourageantes » sur le front des vaccins contre le Covid-19, mais a souligné que « l’heure n’est pas à la complaisance ».

« C’est un virus dangereux, qui peut attaquer tous les systèmes du corps. Les pays qui laissent le virus circuler librement jouent avec le feu », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

« Nous continuons à recevoir des nouvelles encourageantes sur les vaccins et restons prudemment optimistes quant à la possibilité que de nouveaux outils commencent à arriver dans les prochains mois », a-t-il dit.