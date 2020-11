Coronavirus: les visites de biens immobiliers peuvent toujours avoir lieu à domicile

Vendredi, il s’est passé un truc incroyable.

On a enterré un ami.

Pas une victime du covid, non, mais du confinement. De la solitude, l’arrêt de tout, la perspective de rien. Au cimetière, nous étions 15. Pour lui dire adieu, le matin, ils étaient 15 aussi, 15 autres. C’est énorme : les pauvres morts d’avril n’avaient droit qu’à 5 copains.

Le timing, c’était une demi-heure. Pas une seconde de plus. Il y a eu un discours, une chanson, un discours, une chanson, un discours, une chanson puis fini. Les suivants attendaient. Pas de café, pas de retour de deuil, il faut y aller maintenant, courage et tout et tout. C’est dur de se recueillir dans la hâte.

C’était plus cool au cimetière. On a eu bien le temps de parler, de pleurer, de rire aussi, de se demander : « Tiens on dirait qu’il va pleuvoir », de demander au tracteur de couper son moteur, de regarder les tombes autour, de s’étonner de la pierre où il est juste écrit « Jacqueline », rien...