Coronavirus: plus de 13.000 sanctions sur le territoire de Bruxelles-Ville

Sur les 3.346 SAC, il a été décidé de ne pas donner d’amende dans 462 dossiers (24 % des cas) et 218 affaires ont été classées sans suite. Sur les 2.391 amendes distribuées (76 % des cas), 1.000 sont déjà payées ou en cours de l’être via un plan de paiement. Il reste 275 dossiers qui sont encore à l’étude.

En surplus des patrouilles de police dévolues aux appels 101, la zone de police déploie en moyenne 15 à 20 patrouilles Covid de jour comme de nuit. Elles verbalisent avant tout le non-port du masque, les rassemblements à plus de 4 personnes, le non-respect du couvre-feu et les « lockdown parties ». Des barrages ponctuels sont également mis en place. De plus, la zone de police locale bénéfice de 2 à 3 patrouilles de la police fédérale en renfort entre 15h00 et 23h00, et ce 2 à 3 fois par semaine.

« Faire respecter les mesures Covid n’est pas évident », estime Philippe Close. Concernant les images d’un contrôle Covid diffusées sur le net, il a jouté que « rien ne justifie les attitudes que nous avons vues sur ces vidéos de tenter de frapper des policiers, de les injurier… »