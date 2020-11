Coronavirus: le Racing Genk a fait une provision de 20 millions d’euros

Les salaires et les primes (+7) ont coûté plus cher au club, les importants transferts entrants ont également augmenté les amortissements (+5,6).

Genk a vu ses revenus grimper à 127 millions, une augmentation de 71 millions par rapport à la saison précédente. «La différence est principalement liée à la campagne en Ligue des champions (18), à un plus grand nombre de transferts sortants (54) et à un plus grand nombre de transferts temporaires (2). La fin anticipée du championnat signifie moins de revenus (3)», détaille le club.

«La participation à la Ligue des champions et les transferts sortants importants fournissent au club une réserve financière importante et nécessaire», a ajouté Genk. «Pour la saison actuelle 2020-2021, le club s’efforce d’obtenir le meilleur résultat possible malgré le Covid-19, pour lequel une disposition importante a déjà été prise. Nos objectifs à moyen terme restent les mêmes. Les moyens disponibles doivent être réservés à la poursuite du développement sportif du club et seront utilisés pour investir dans un nouveau centre d’entraînement. Ce dernier est nécessaire pour accompagner aussi à l’avenir nos jeunes dans des conditions optimales et les faire progresser, conformément à la philosophie du club.»

Le KRC Genk conclut son communiqué en disant que le club se prépare « moyen terme à jouer dans un stade neuf ou rénové».