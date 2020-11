Droit passerelle, chômage temporaire: le conseil des ministres approuve l’avant-projet de loi contenant les mesures de soutien

On relève ainsi l’amélioration temporaire du droit passerelle classique, notamment via une meilleure accessibilité pour les starters, et le maintien de la constitution de pension ; l’extension du chômage temporaire pour cause d’enfant en quarantaine ; l’augmentation du quota d’heures supplémentaires volontaires jusqu’à 220 heures dans le secteur des soins, les secteurs cruciaux et les secteurs essentiels.

Mais aussi l’assimilation du chômage temporaire pour cas de force majeure pour les congés annuels et le financement d’une partie du coût patronal ; l’exonération fiscale des subsides octroyés par les villes, communes et entités fédérées ; la réduction de la TVA à 6 % sur le gel hydroalcoolique et les masques ; la prolongation des procurations notariées gratuites ou encore la majoration du pourcentage de remboursement au CPAS pour le revenu d’intégration.