Gareth Southgate plaide pour cinq changements en Premier League: «Allons-nous attendre d’avoir un tas de blessures graves?»

« Contre la Belgique dimanche, nous avons pu faire quatre changements en fin de match sur cinq possibles, mais les clubs n’ont pas cette possibilité », a déclaré Southgate. « Que faut-il pour que cela change ? Contre la Belgique, des joueurs ont été légèrement blessés (Chilwell et Henderson, ndlr.), mais que faire ? Attendre d’avoir un tas de blessures vraiment graves ? »

Dans la plupart des compétitions européennes, la règle des cinq changements est toujours utilisée. En Premier League, la majorité a voté en faveur d’un retour aux trois changements. Ce qui a provoqué l’incompréhension de Jürgen Klopp (Liverpool) et Pep Guardiola (Manchester City) dont les effectifs sont minés par les blessures.

Klopp et Guardiola ont d’ailleurs tous les deux récupérés un joueur blessé après le match contre la Belgique. Henderson (Liverpool) est blessé au fémur et Sterling (Manchester City) avait dû déclarer forfait avant le match à cause d’une blessure à la cuisse.