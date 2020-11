Classement Fifa: la Belgique va conserver sa première place en 2020

Elle est anecdotique par rapport à l’enjeu du match, mais l’information mérite d’être soulignée : même en cas de défaite face au Danemark mercredi à Louvain, la Belgique va conserver sa place du numéro 1 mondial au classement Fifa, dont la prochaine version sera publiée le 26 novembre.

Avec virtuellement 1774,5 points pour l’instant, la Belgique a pris de l’avance par rapport à la France (1750,4), deuxième. Les Bleus payent cher leur défaite en amical face à la Finlande (0-2) et même en cas de succès ce soir face à la Suède, ils n’ont mathématiquement plus la possibilité de passer en tête. Pareil pour le Brésil, troisième du classement.

La Belgique va donc être élue pour la quatrième fois « Équipe de l’année » en terminant 2020 à la plus haute marche du podium, comme en 2016, 2018 et 2019. De plus, elle devrait se rapprocher d’autres nouveaux records en termes de jours consécutifs et de jours cumulés en tête du ranking Fifa. En effet, les Diables rouges et les autres grandes nations ne disputeront plus de rencontres avant les amicaux du mois de mars, ce qui devrait garantir à la Belgique de conserver son trône jusqu’au début du mois d’avril, au moins. Avec pour l’instant 798 jours d’affilée en tête, l’écart avec l’Espagne (1.030 jours consécutifs, troisième derrière le Brésil qui détient deux records) ne serait plus très loin.