Les magasins Aveve veulent accélérer leur croissance avec un nouveau logo

Le bleu et le jaune cèdent la place à un nouveau logo vert, qui devient le symbole des 250 magasins Aveve et des marques Aveve professionnelles du groupe Arvesta. Il apparaîtra progressivement dans tous les magasins et centres agricoles, ainsi que sur les emballages, les camions et les supports de communication.

Ce changement d'identité visuelle fait suite au développement d'un nouveau concept de magasin l'année dernière, qui a notamment élargi l'offre d'articles alimentaires.

"Sans perdre nos clients actuels, nous voulons attirer un groupe cible plus jeune", décrit Stefan De Clercq, directeur de la Business Unit Franchise & Retail chez Arvesta. "Nous évoluons avec le temps, mais nous restons synonyme de qualité et d'expertise en ce qui concerne les articles pour le jardin, les animaux et l'alimentation."

Aveve constitue la marque forte d'Arvesta, représentant plus de 50% de son chiffre d'affaires.