Réforme institutionnelle: les citoyens seront invités à donner leur avis sur une plateforme

Les ministres des Réformes institutionnelles, David Clarinval et Annelies Verlinden, mettront en place une « Plateforme de dialogue sur l’avenir du fédéralisme belge » afin de préparer la réforme de l’Etat de 2024, peut-on lire dans leur exposé d’orientation politique, sorte de feuille de route des travaux institutionnels pour le reste de la législature.

Le gouvernement De Croo s’est fixé comme objectif d’élaborer une nouvelle structure de l’Etat dans laquelle la répartition des compétences serait plus homogène. À l’instar de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, projet des institutions européenne visant à mieux impliquer les citoyens mais reporté en raison du coronavirus, une « large consultation » des citoyens, en particulier des jeunes, ainsi que la société civile, des experts et des autorités locales sera organisée. La Chambre est invitée à expérimenter de nouvelles formes de participation citoyenne, comme des panels associant parlementaires et citoyens. Le Sénat et le Premier ministre seront également associés afin d’être assisté par un secrétariat et par le Centre d’expertise des affaires institutionnelles.