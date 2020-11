Commerce en ligne: Mastercard veut réduire le nombre d'abandons de transactions

Les achats en ligne sont de plus en plus nombreux en cette période de crise sanitaire. Les spécialistes de solutions de paiement estiment que cette tendance à la hausse va se poursuivre. Mastercard entend déployer une technologie de paiement à l'aide d'une identification de l'acheteur via token. Cette méthode, qui doit être entièrement opérationnelle en 2022, facilitera l'opération de paiement pour le client et contribuera ainsi à réduire le nombre d'abandons de transactions, prédit Mastercard.

Par Belga