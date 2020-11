Amazon se renforce dans la pharmacie aux Etats-Unis

Le but, affirme le groupe dans un communiqué, est de permettre aux internautes de se procurer des médicaments "aussi facilement que tout autre achat sur le site d'Amazon" et de leur éviter la queue dans les officines.

Ils peuvent enregistrer les informations de leur assurance-santé sur un profil sécurisé et demander à leur médecin d'envoyer les ordonnances directement à Amazon Pharmacy.

Les internautes pourront comparer les différentes options de prix en fonction de leur assurance. Ils pourront aussi voir les différentes marques de génériques existantes et les divers dosages possibles.

Amazon précise qu'il ne livrera pas certains médicaments, comme ceux à base d'opiacés. Aux abonnés à son service Prime, Amazon proposera la livraison gratuite en deux jours des médicaments ainsi que des rabais quand ils paieront certains médicaments sans assurance.

"Alors que de plus en plus de gens cherchent à faire leurs courses du quotidien depuis leur domicile, la pharmacie est un ajout important et nécessaire à la boutique en ligne Amazon", a souligné Doug Herrington, responsable des services aux clients en Amérique du Nord.