Les ventes au détail progressent moins vite en octobre aux Etats-Unis

En revanche, les ventes en ligne ont explosé, en hausse de 29,1% par rapport à octobre 2019, car la pandémie et les mesures de restriction ont accéléré la tendance d'acheter sur internet plutôt qu'en magasin.

Et les ventes de matériaux de construction et d'équipement de jardin ont particulièrement grimpé, +19,5% par rapport à l'an passé. Cela est dû d'une part au fait que les Américains passent beaucoup plus de temps chez eux à cause du Covid-19 et aménagent leur domicile, et d'autre part au fait que la construction immobilière est très en forme aux Etats-Unis.

Sur les trois mois d'août à octobre, les ventes au détail sont en hausse de 5,1% par rapport à la même période l'an passé.

"La perspective à court terme est préoccupante", prévient toutefois Gregory Daco, analyste pour Oxford Economics, dans une note.

En effet, la forte hausse des cas de Covid-19 aux Etats-Unis a poussé de nombreux Etats et villes à mettre en place de nouvelles mesures de restriction.

Par ailleurs, les aides versées aux Américains par le gouvernement fédéral, depuis le début de la crise en mars, ont permis de soutenir la consommation. Mais celles-ci expirent progressivement, et, sans nouveau plan adopté dans les prochaines semaines au Congrès, des millions de chômeurs se retrouveront sans ressources.