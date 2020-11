Roberto Martinez confiant avant le match des Diables: «Les joueurs comprennent l’importance du match de demain»

A la veille de la confrontation, Thibaut Courtois et Roberto Martinez s’expriment devant la presse et répondent aux questions des journalistes.

Mercredi soir, les Diables rouges vont jouer leur qualification pour le Final Four de la Nations League face au Danemark. Après la victoire face à l’Angleterre, la Belgique part certainement avec une grosse dose de confiance. De leur côté, les Danois ont arraché trois points in extremis face à l’Islande grâce à un penalty de dernière minute.

« Tous les résultats sont revenus négatif et c’est une chose positive. Côté forme des joueurs, Witsel et Meunier sont out à cause d’une suspension mais tout le reste de l’équipe est fit. On checkera une dernière fois Boyata et Doku car ils n’ont pas joué face à l’Angleterre. »

« Leur approche est la même que la nôtre, ils veulent jouer pour la gagne. On n’est pas une équipe qui veut arriver en pensant prendre juste un partage. On voudra jouer du mieux qu’on peut et on voudra gagner ce match. »

« C’était un très bon match face à eux la dernière fois. Ils ont vraiment des bons joueurs, un noyau très fort. Ils se connaissent bien et le coach vient avec de nouvelles idées. C’est une équipe qui est prête à tout. C’est notre dernier match de l’année, on fera tout ce qu’on peut pour le gagner ».

« Ces deux dernières années, on a essayé d’ouvrir l’équipe et d’amener plus de joueurs et ceste le cas. Les joueurs savent ce qu’il faut faire pour le bien de l’équipe. Des joueurs manquent à l’appel mais c’est le football. On se concentre sur ceux qui sont présents et qui ont une chance de jouer ces matches. »

« Ils montrent leur volonté sur le terrain. Je crois que leur envie est claire et cette équipe fait tout pour l’emporter. On a joué cinq matches et on a quatre victoires. L’attitude de l’équipe est très bonne. »

« C’est malheureux pour Eden, il nous manquerait quelques jours. Il voulait venir et jouer avec les Diables en 2020 mais il a connu une période de malchance. Je pense que 2021 sera une très bonne année pour lui et pour l’équipe. Je suis sûr qu’on verra le meilleur d’Eden l’année prochaine. »

« Ce sera un match compliqué mais on voudra terminer l’année d’une belle manière. Les joueurs comprennent l’importance du match de demain. »