Wall Street ouvre en baisse, Tesla bondit avec son entrée dans le S&P 500

La Bourse de New York reculait mardi en début de séance au lendemain d'une forte progression et après la publication de chiffres décevants des ventes au détail aux Etats-Unis. Vers 13H55 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average (DJIA), reculait de 1,29% à 29.564,61 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,41% à 11.875,48 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,90% à 3.594,40 points.

Par Belga