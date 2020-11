Energie: Plus de 500.000 contrats "dormants" en Belgique (Creg)

Ces contrats dormants sont des "produits de prolongation dormants", c'est-à-dire des produits qui sont prolongés pour des clients existants dont le contrat en cours arrive à échéance. "Ce type de produit n'est pas proposé activement à de nouveaux clients et n'apparaît pas non plus dans les résultats des comparateurs de prix en ligne (sauf dans le CREG Scan)", explique la Commission de régulation de l'électricité et du gaz.

"Dans la pratique, seul un nombre très limité de fournisseurs utilisent ce type de produit, mais en 2020, il concerne plus de 500.000 contrats souvent anciens à produits fixes d'une durée plus longue (jusqu'à 3 ans) et à prix élevés, surtout en comparaison avec le niveau de prix inférieur de l'offre active actuelle", poursuit la Creg, qui souhaite que ce type de produit ne soit plus autorisé.