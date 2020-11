Sporting de Charleroi: plus de peur que de mal pour Marco Ilaimaharitra

Sorti légèrement blessé jeudi dernier en Côte d’Ivoire avec la sélection malgache (défaite 2-1), Marco Ilaimaharitra était incertain pour la réception des Éléphants, ce mardi à 14h00. Le médian carolo a finalement pu tenir se place et disputer l’entièreté de la rencontre, qui a vu de courageux Malgaches faire leur retard grâce à une superbe frappe de leur capitaine Amada (1-1). Grâce à ce partage, Madagascar reste en bonne position pour une qualification pour la CAN 2022, avec 7 unités, soit autant que la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et le Niger en comptant respectivement 6 et 3, après quatre journées, les deux dernières devant se disputer fin mars. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés.

Quant à Marco Ilaimaharitra, il sera donc opérationnel pour la réception de La Gantoise, dimanche (18h15).