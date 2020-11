Remettre au travail les malades de longue durée, une des priorités de Frank Vandenbroucke

Le ministre des Affaires sociales Frank Vandenbroucke (SP.A) souhaite faire de l’activation des malades de longue durée une des priorités de sa politique dans les prochaines années, a-t-il expliqué mardi à la Chambre. Cet élément figure dans son exposé d’orientation politique. Pour parvenir à remettre à l’emploi le plus de malades de longue durée possible, il pense à l’utilisation de « disability managers », des personnes qui pourraient suivre individuellement chaque dossier. La réintégration se fera cependant sur base volontaire, et en fonction des capacités de chacun, expose le ministre socialiste.

Il y a actuellement 440.000 travailleurs en maladie de longue durée en Belgique, sous le régime des salariés (donc hors indépendants et fonctionnaires). Le gouvernement veut leur donner « la possibilité de participer à la société », et vise pour cela un renforcement de la réintégration sur le marché de l’emploi, « en concertation avec les partenaires sociaux ».