Thibaut Courtois veut que les Diables gardent les pieds sur terre: «Eviter de penser qu’on est déjà qualifié»

« Il y a deux ans, on venait de gagner contre l’Islande et on savait qu’on pouvait perdre avec deux buts de différence pour passer. On menait et on s’est relâché mais on a appris de ce match. On est prêt pour demain, on sait que c’est comme une finale. On a montré contre l’Angleterre qu’on avait envie et qu’on pouvait compter l’un sur l’autre. »

« On se méfie de leur qualité avec le ballon, Eriksen sait trouver ses attaquants. Poulsen est très fort dans la surface. Ils ont vraiment une bonne équipe et un bon gardien. Plein de joueurs qui jouent en Premier League, Bundesliga ou Liga. On ne gagnera pas facilement, ce sera un match compliqué. C’est une finale pour aller rejoindre le Final Four. »