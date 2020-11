Marc Van Ranst: «La gestion de la crise n’est tout simplement pas bonne en Belgique»

Marc Van Ranst s’est livré sans langue de bois à la presse néerlandaise sur la gestion belge de l’épidémie. Interviewé par nos confrères du quotidien ‘De Volkskrant’, il confie regarder le gouvernement de nos voisins « avec envie. »

« Nous sommes un petit pays densément peuplé avec une économie ouverte, mais cela vaut aussi pour les Pays-Bas, bien sûr. Malheureusement, il y a aussi deux grandes différences. Tout d’abord, nous n’avons tout simplement pas une bonne politique de gestion de la crise. Notre gouvernement décide très lentement, et ensuite le degré de respect des règles n’est pas bon non plus. Dès qu’un Belge voit une porte dérobée, il la franchit. C’est le cas par exemple lorsqu’il doit payer les impôts, mais aussi des mesures contre les maladies infectieuses. Bien qu’il faille dire que la majorité de la population respecte les règles. »