15 millions de cas de coronavirus en Europe: le Luxembourg se reconfine alors que l’épidémie semble régresser en France

Plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Europe depuis l’arrivée du virus sur le continent début 2020, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, mardi en début de soirée.

Les 52 pays de la région constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant l’Amérique latine et les Caraïbes (12,1 millions de cas) et l’Asie (11,5 millions).