Enquêtes contre Boeing sur un appel d'offres de la Nasa pour la Lune (média)

L'inspecteur général de la Nasa et le département de la Justice ont selon le quotidien ouvert des enquêtes sur l'affaire, qui a mené à la démission soudaine du chef des programmes de vols habités de la Nasa, Doug Loverro, en mai dernier.

A l'époque, on savait que sa démission était liée à un appel d'offres, mais on ignorait la cause exacte.