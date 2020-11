Le bitcoin dépasse 17.500 dollars dans un marché qui a faim de risque

Vers 17H20 GMT (18H20 à Bruxelles), le bitcoin coûtait 17.502 dollars, et évoluait à des niveaux plus vus depuis le bref pic des prix fin 2017, quand la cryptomonnaie avait atteint son plus haut historique à 19.041 dollars, avant de chuter début 2018.

"Il y a un réel appétit pour les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies, dû aux mesures extraordinaires de relance de l'économie par les banques mondiales et les gouvernements", a expliqué à l'AFP Fawad Razaqzada, analyste chez Forex.com.